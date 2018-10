Deel dit artikel:













Brand in café Hengstdijk onder controle

In Hengstdijk is er brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een café aan de Hengstdijkse Kerkstraat. De brand is inmiddels onder controle. De vlammen sloegen uit het gebouw. De brandweer schaalde op naar grote brand, en probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren.

De brand was volgens de Veiligheidsregio al in vergevorderd stadium toen de brandweer met twee blusvoertuigen aan kwam. Ze blusten vanaf buiten omdat ze vanwege de veiligheid van de brandweermannen niet naar binnen konden. De brand ging gepaard met een forse rookontwikkeling.