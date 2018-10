Uitslaande brand in café Hengstdijk

In Hengstdijk staat een café in brand aan de Hengstdijkse Kerkstraat. (foto: Veiligheidsregio)

De brand is volgens de Veiligheidsregio al in vergevorderd stadium. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen. Ze blussen vanaf buiten omdat ze vanwege de veiligheid van de brandweermannen niet naar binnen kunnen.

Er is opgeschaald naar grote brand omdat er andere gebouwen in de buurt staan. De brand gaat gepaard met een forse rookontwikkeling.