Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hulst naast Berlijn, Washington en Parijs

De expositie van de World Press Photo is tussen 30 november en 20 december te zien in Hulst. De World Press Photo organiseert jaarlijks de grootste en meest prestigieuze persfotografiewedstrijd ter wereld. De foto's worden bijeengebracht in een reizende expositie, die in veertig landen te zien is.

De winnende foto van 2017 van Ronaldo Schemidt, over de crisis in Venezuela (foto: ANP) Op 29 november, een dag voordat het publiek de foto's kan zien, wordt de expositie geopend in de Sint Willibrordus Basiliek. Rond de expositie worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo houdt Morres Wonen een fotowedstrijd, zijn er fotoworkshops, geeft oud-nieuwslezeres Sacha de Boer een lezing en verzorgt de Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst een fotoconcert. In Nederland is de expositie te zien in Maastricht, Den Bosch, Hilversum en Groningen. Ook in wereldsteden als Parijs, Berlijn, Washington en Kyoto zijn de foto's te zien. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.