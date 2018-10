Herfst!? Daar lijkt het in de verste verte niet op

Alleen in 1969 was het zo lang droog in september en oktober als nu. Opvallend nu is dat het in de maanden ervoor ook erg droog was. In september viel er nog wel wat regen in Zeeland, volgens Broeke. 54 millimeter. "Normaal zou er in die maand 78 millimeter vallen. Maar vooral oktober is extreem droog. Andere jaren viel er gemiddeld 83 millimeter neerslag, nu is er in Schoondijke, het droogste plekje van Zeeland, nog maar 3 millimeter regen gevallen."

Grond is keihard

Boeren hebben last van de aanhoudende droogte. In de zomer hadden veel gewassen te lijden door het neerslagtekort. Ze groeiden niet. Nu is het vooral het oogsten wat moeizaam gaat. De grond is keihard. Maar ook het water in de Zeeuwse beekjes en watergangen staat er laag bij. Het gemaal bij Nummer Een heeft volgens een woordvoerder van het waterschap sinds 2 mei niet meer gedraaid.

Dat is voor Zeeland toch opmerkelijk volgens Jos Broeke: "Oktober is meestal een onstuimige maand waarin veel regen valt. De natste jaren waren 1974 en 1998. Dat waren zelfs jaren met flinke wateroverlast." De weersverwachting ziet er de komende periode niet veel anders uit. "Het wordt wat kouder, maar veel regen zit er voor de komende tijd niet in."