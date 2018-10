Deel dit artikel:













Meerderheid Tweede Kamer wil actie van minister inzake Arduin

De Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil van minister Hugo de Jonge opnieuw een reactie over de situatie bij Arduin. "Woensdag was Arduin wéér in het nieuws", zegt Tweede Kamerlid Joba van den Berg uit Goes. "Dat is de zoveelste keer, nu willen we als commissie een brief hebben van de minister."

Het hoofdkantoor van Arduin (foto: Omroep Zeeland) De CDA-fractie binnen de commissie, bestaande uit Van den Berg en Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg, stelde al twee keer eerder Kamervragen aan de minister. Daar kregen ze ook antwoord op. "Maar daar is Arduin niet mee geholpen. Toen we zagen dat Arduin gisteren weer in het nieuws kwam, besloten we de commissie VWS te verzoeken gezamenlijk een reactie van de minister te vragen." De commissie ging akkoord met het verzoek. "Dit verzoek is breder dan Kamervragen uit één fractie. Als de commissie iets vraagt, betekent dat dat je de meerderheid van de Kamer achter je hebt." Volgens Van den Berg kan de minister zijn zorgen uiten bij de inspectie. "Als hij dat doet, maakt dat meer indruk. Met deze stap hopen we dat er snel verbeteringen zullen plaats vinden bij Arduin." Joba van den Berg legt uit waarom ze een reactie vraagt van de minister Arduin opnieuw op vingers getikt Het verzoek om een reactie van de minister volgt op het nieuws van afgelopen woensdag. Toen meldde de Inspectie gezondheidszorg (IGZ) dat de zorg voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische problemen die bij Arduin in Aagtekerke verblijven nog niet voldoet. De zorginstelling heeft nu zes weken de tijd gekregen om orde op zaken te stellen.