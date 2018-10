Waarom de kleindochter van een Engelse vliegenier naar Cadzand komt

De KNRM van Cadzand, Cees van den Heuvel staat achter het kleine meisje (foto: Nieuwe Zeeuwse Courant, 1918)

Eerst even terug naar 1918. Op 16 augustus ziet sluiswachter Cees van den Heuvel hoe het vliegtuigje boven Zeebrugge uit de lucht geschoten wordt en twee kilometer uit de kust van Cadzand in het water terechtkomt. Als schipper van de reddingsboot 'Caddzand' - een roeivlet - roept hij zijn bemanning bij elkaar en vaart naar het ziekende vliegtuig.

Omdat de boot niet door het mijnenveld kan, besluit Van den Heuvel het laatste stuk te zwemmen. Hij weet de vrijwel bewusteloze Dodwell aan boord van de reddingboot te krijgen. De andere vliegenier, R.M. Wynne-Eyton wordt door het inmiddels gearriveerde Nederlandse wachtschip 'de Seine' opgepikt. Beide vliegeniers overleven het ongeluk, al raakt Dodwell wel een arm kwijt.

'Een moedige daad'

Het heldhaftige optreden van Cees van den Heuvel was extra bijzonder, omdat de schipper drie jaar eerder gewond was geraakt door een splinter van een bom en daar nog steeds last van had. De reddingsactie van de schipper en zijn bemanning ging dan ook niet ongemerkt voorbij. 'Een moedige daad', schreef de Nieuwe Zeeuwse Courant op 24 augustus 1918. En een paar maanden later ontvingen alle bemanningsleden een onderscheiding uit Engeland: de zilveren medaille voor dapperheid.

Met de reddingsboot van Cadzand en geholpen door een zestal kloeke militairen stak hij van wal. Bij het mijnenveld gekomen, stopte de boot, en zwom schipper van den Heuvel naar den gewonden vlieger. Hij mocht het genoegen smaken hem te redden. Deze moedige daad krijgt nog meer relief, als men weet, dat de schipper nog altijd lijdende is aan een verwonding, hem toegebracht door een splinter van een bom, die in 1915 uit een Engelsch vliegtuig nabij de haven werd geworpen. Nieuwe Zeeuwse Courant, 24 augustus 1918

Achterkleinzoon schipper vaart ook bij de KNRM

Ruim honderd jaar later is de familie van de Engelse luitenant schipper Van den Heuvel nog steeds dankbaar. Kleindochter Sally Moss schreef begin augustus een brief aan de KNRM waarin ze liet weten graag een dag naar Cadzand te komen om de zee en de 'nieuwe' reddingsboot te bekijken.

Vanmiddag is het zover: Sally Moss, haar broer en zus worden om 16.30 uur ontvangen door burgemeester Marga Vermue. Tijdens het bezoek neemt de bemanning van de KNRM - waaronder de achterkleinzoon van schipper Van den Heuvel - de familie mee de zee op naar de locatie van de redding.