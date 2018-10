Merel wordt politieagent: 'Ik wil de samenleving veiliger maken'

Merel liep in december vorig jaar mee met agent Chris Poppe in Middelburg. "Wij zien de politie alleen als het fout gaat. Er gebeurt zo veel meer. Daarom wil ik bij de politie gaan werken."

De vader van Merel zat in de hulpverlening. "Hij werkte bij de ambulance en de brandweer. Ik heb nog even bij de jeugdbrandweer gezeten, maar vuur is niets voor mij. En de ambulance is het ook niet. Maar ik heb altijd al wel interesse gehad in de politie. Iets compleet anders dan het dansen, daar ben ik wel aan toe."

Schoolbanken en praktijk

Het eerste jaar van de opleiding start met drie maanden school. "Daarna volgt een maand stage op het politiebureau in Middelburg", legt Poppe uit. Hij is tevens de praktijkbegeleider van Merel. "Tijdens die maand stage maakt ze kennis met het korps en alle onderdelen van de politie. Daarna volgt weer vier maanden school. Aansluitend volgt een langere stageperiode met praktijk, waarbij aangiftes worden opgenomen en Merel moet leren wennen aan het uniform."

Politieopleiding Zeeland-West-Brabant Duur: 2 jaar en 4 maanden

Type: voltijds en combinatie werken en leren

Opleidingslocatie: Eindhoven of Rotterdam Na 2 jaar en 4 maanden wordt de opleiding afgesloten met het politiediploma Basis Politiemedewerker op mbo niveau 3. De agent gaat dan aan het werk in één van de politieteams van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Na afronding van de opleiding en na enkele jaren werkervaring is specialisatie mogelijk, bijvoorbeeld voor het arrestatieteam of persoonsbeveiliging. De ontwikkeling binnen de politie is afhankelijk van prestaties, ambitie en mogelijkheden binnen de eenheid.

De politie in Zeeland heeft moeite om de roosters rond te krijgen door een tekort aan politieagenten. Begin oktober is de nieuwe opleiding gestart en daarbij zijn ook nieuwe agenten begonnen die uit Zeeland komen. Maar de politie blijft werven. Voor de opleiding van mei 2019 wordt nu al aandacht gevraagd. Districtschef Ronald Weydema van Zeeland is bezig met een plan om mogelijk een deel van de opleiding naar Zeeland te halen.

