Inbreker na vluchtactie toch nog aangehouden Inbreker na vluchtactie toch nog aangehouden (foto: Omroep Zeeland)

Aan de Rapenburg in Vogelwaarde is gistermiddag een inbreker op heterdaad betrapt. Een man trof in de woning een dief aan en belde de politie. De man wist te ontspannen uit de woning, maar kon later toch nog aangehouden worden.

Gestolen goederen in huis verdachte Op straat kwam de man die de inbreker zag de politie tegen. Hij vertelde de agenten hoe de inbreker er uitzag en gaf aan dat de man gevlucht was. Mede dankzij het signalement konden agenten een 55-jarige verdachte uit Vogelwaarde aanhouden. In het huis van de verdachte werden gestolen goederen gevonden. De man zit nog steeds vast.