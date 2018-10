Vragen over overlast trouwstoeten in Vlissingen

CU Vlissingen stelt vragen over trouwstoeten (foto: ANP )

De CU wil 'absoluut niet het plezier en het vrolijk vieren van bruiloften verbieden', maar wil ook dat er rekening gehouden wordt met burgers die op hetzelfde moment geen bruiloft vieren. Ook de geluidsoverlast vormt een reden voor de partij om vragen te stellen. Die wordt namelijk als onprettig ervaren.

De CU wil van het college graag weten of er regels zijn voor trouwstoeten en of bruiloftgangers die regels mogen negeren en overlast mogen veroorzaken voor andere weggebruikers. Daarnaast wil de politieke partij weten of het college het eens is met hun overtuiging dat als er overlast is, de politie moet optreden en handhaven en niet met verschillende maten moet meten.

Lees ook: