Brian van Goethem hoopt bij nieuwe ploeg Giro of Vuelta te rijden

Bij de Sluitingsprijs Putte-Kapellen nam Van Goethem afscheid als renner van de ploeg met een Zeeuwse sponsor. Hij kijkt met een goed gevoel terug naar afgelopen vier seizoenen. "In de Nederlandse wedstrijden kon ik destijds wel mijn mannetje staan. Maar er was niet echt interesse van hele grote ploegen. Roompot kwam voor mij dus precies op het juiste moment."

Na vier jaar Roompot verlaat Brian van Goethem de ploeg en gaat hij rijden voor Lotto Soudal.

Bij Roompot ontwikkelde Van Goethem zich tot renner die vaak mee zat in een lange ontsnappingen. Hij kreeg daarvoor zelfs de bijnaam 'Breakaway Brian'. En daardoor sprong hij in het oog bij ploegen op het hoogste niveau van de wielerwereld: de WorldTour. Lotto Soudal toonde interesse en Van Goethem hapte toe. "Dit is absoluut een kans die maar één keer komt in carrière die ik door maak. Het lag absoluut niet in de lijn der verwachting."

Lotto Soudal is een Belgische wielerploeg die sinds 1985 bestaat en in het peloton actief is. Sponsors zijn Lotto (de Belgische Nationale Loterij) en Soudal, een bedrijf dat lijm en voegkitten maakt en verkoopt. Van Goethem wordt ploeggenoot van onder andere Tiesj Benoot, Thomas De Gendt, Caleb Ewan en Tim Wellens. Bekende oud-renners zijn: Robbie McEwen, Cadel Evans en André Greipel.

Bij zijn nieuwe ploeg zien ze Van Goethem minder als vluchter, maar meer als knecht van de kopmannen. "Hij heeft genoeg ervaring met ontsnappingen", zegt Lotto Soudal-ploegleider Frederik Willems. "Hij weet hoe ze denken en doen, dus daar heeft hij zeker inzicht in." Ze hebben hem echt niet alleen gehaald vanwege zijn ontsnappingspogingen. "Hij is een constante renner", gaat Willems verder. "Hij is voldoende sterk om op het hoogste niveau te rijden. In de de bergen kan hij zich nog verbeteren."

Van Goethem in 2017 in actie in Omloop Het Nieuwsblad (foto: ANP)

Doordat hij nu gaat rijden voor een WorldTour-ploeg maakt Van Goethem kans op het rijden van één van de drie grote rondes. "De Tour de France is daar het ultieme in, maar als ik de komende twee jaar in de Giro d'Italia of Vuelta a España mag starten, dan ben ik al meer dan tevreden."