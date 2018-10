Deel dit artikel:













Cabaretduo Yentl en de Boer kondigt derde album aan Cabaretduo Yentl en de Boer kondigt derde album aan (foto: Aisha Zeijpveld)

Het derde album van cabaretduo Yentl en de Boer heet Morph en verschijnt op 9 november. Morph bevat liedjes uit de nieuwe theatervoorstelling Magie en het zomerprogramma Yentl en de Boer in Concert. Om alvast in de stemming te komen bracht het duo vrijdag de single Zitten In De Trein naar buiten.

Yentl en de Boer - Zitten In De Trein Yentl en de Boer bestaat uit Yentl Schieman, oorspronkelijk uit Kruiningen, en Christine de Boer. Het duo veroverde vanaf 2013 in sneltreinvaart landelijke bekendheid met hun voorstellingen De Mensen en De Snoepwinkel Is Gesloten. Voor het lied Ik Heb Een Man Gekend ontvingen ze de Annie M.G. Schmidtprijs. In 2016 verscheen de live-cd Mijn Snoep, een registratie van hun concerten in het Amsterdamse Concertgebouw. De voorstelling Magie is nog tot en met 11 mei 2019 te zien in de Nederlandse theaters. Op 5 april staan Yentl en de Boer in het Scheldetheater in Terneuzen. Op 10, 11 en 12 januari verzorgt het duo Nieuwjaarsconcerten met het Zeeuws Orkest in Terneuzen, Vlissingen en Goes.