Vlissingse rapper D-Double op soundtrack Mocro Maffia

Op de soundtrack van de nieuwe Nederlandse serie Mocro Maffia is de Vlissingse rapper D-Double te horen. Hij werkt mee op drie tracks van het album Rwina, dat vrijdag is uitgekomen. Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over de opkomst van een nieuwe generatie criminelen, die sinds 11 oktober te zien is op Videoland.

Voor het album is een grote groep rappers de studio ingedoken. Naast D-Double zijn onder meer te horen Appa, Josylvio, Kempi en Sevn Alias. Rwina - de officiële Mocro Maffia Soundtrack Terug in de schijnwerpers D-Double is de artiestennaam van Reginald Frederik uit Vlissingen. In 2016 won hij met de hiphopgroep New Wave de Popprijs tijdens festival Noorderslag. Na een paar jaar in de luwte te hebben vertoefd, kwam hij begin dit jaar terug in de schijnwerpers met zijn album Nood Breekt Wet. D-Double staat onder contract bij Top Notch, het bekendste raplabel van Nederland. D-Double in de clip 'Accepteren' (foto: Topnotch)