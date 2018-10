Boer: 'Ik kan altijd nog kiwi's gaan telen'

Het oogsten van de bieten wordt door de droge, harde grond nog een opgave. Toch ziet de boer geen andere keuze. In november moeten de suikerbieten toch echt van zijn land. Dan moeten ze naar de suikerfabriek in Dinteloord. "Hopelijk valt er tegen die tijd regen, want de suikerbieten zelf zien er goed uit."

Eerder haalde hij al zijn aardappelen van het land. "Door de droge zomer zijn ze al niet zo groot, maar door de aanhoudende droogte in september en oktober was het ook moeilijk om ze te oogsten. Je ziet dat de machines schade hebben achtergelaten op de aardappel en dat willen de frietfabrieken en consument liever niet."

Zeeuws-Vlaamse kiwi's

In West Zeeuws-Vlaanderen, en dan met name Schoondijke en omstreken, is het minste aantal millimeter regen gevallen deze maand. Slechts drie. Dieleman houdt voor de toekomst alle opties open. Zijn kiwiplant in de tuin doet het dit jaar uitermate goed. "Als het zo droog blijft, kan ik altijd nog kiwi's gaan telen."