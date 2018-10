Hoek vanavond al in de bus voor wedstrijd tegen Jong Groningen

Hoek-keeper Jordi De Jonghe reist met de selectie af naar Groningen (foto: Orange Pictures)

Hoek reist in twee etappes af voor de wedstrijd in de Derde Divisie. "Vanavond rijden we naar een hotel in Heerenveen", zegt trainer Dennis de Nooijer. "Dat is een fijn hotel, waar ik als speler van SC Heerenveen ook vaak zat. Morgen rijden we dan door naar Groningen voor de wedstrijd."

Nee, De Nooijer vindt de lange reis niet vervelend. "Het is ook wel eens lekker. We kunnen alles op het gemakje doen. Morgenochtend maken we nog even een wandeling, doen we de bespreking en daarna gaan we richting Groningen." Hoek doet dat met zestien spelers. Kim Van den Bergh, Jelle Klap en Sven Mbikulu zijn nog altijd niet fit genoeg en Sidy Ceesay zal minuten gaan maken in het tweede elftal van Hoek.

Het is altijd afwachten hoe Jong Groningen aan de aftrap verschijnt." Hoek-trainer Dennis de Nooijer

Over de tegenstander zegt De Nooijer: "Het is lastig om in te schatten hoe sterk Jong Groningen morgen is. Vorige week stond bijvoorbeeld Mateo Cassierra (verhuurd van Ajax aan FC Groningen) in de basis. Dat is gewoon een goede spits." Maar met wie de Groningers ook aan de aftrap verschijnen De Nooijer vindt het sowieso een goede ploeg. "Ze spelen verzorgd voetbal met veel druk naar voren. Als ze bal kwijt zijn, willen ze hem ook zo snel mogelijk weer terug hebben. Op elke positie hebben ze gretige jonge spelers die vol voor de overwinning gaan."

Op de ranglijst ontlopen de twee ploegen elkaar niet veel. Hoek staat vierde met vijftien punten, Jong Groningen staat een plekje lager met één punt minder.