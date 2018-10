Hein van Ameijden is nieuwe Zeeuwse ereconsul van België

Hein van Ameijden (links) met de oorkonde uit handen van Chris Hoornaert, de Belgische ambassadeur in Nederland. (foto: Damen Schelde Naval Shipbuilding)

Een ereconsul is een persoon die aangesteld wordt door een overheid om haar belangen te behartigen in een ander land, ten behoeve van dat land - in dit geval België - of zijn burgers. Van Armeijden krijgt er niet voor betaald.

De directeur was 'compleet verrast' toen hij voor de functie gevraagd werd. "Ik vind het buitengewoon eervol en verheug me erop." Hoe België bij hem terecht kwam, weet hij niet helemaal zeker, maar hij heeft wel een vermoeden. "Ik denk dat ze gedacht hebben: die meneer heeft vast wel goede contacten in en rond het Zeeuwse, daar kan België mooi gebruik van maken. Ik hoop dat ik ze niet teleurstel."

Hein van Armeijden: Het is belangrijk dat je veel mensen kent die mensen kennen.

Van Ameijden volgt Joan Seijdlitz op, die vandaag eervol werd ontslagen als ereconsul voor de provincie Zeeland. Tips van Seijdlitz krijgt de kersverse ereconsul nog. Van Armeijden: "Een oude Britse premier heeft ooit gezegd: 'Het is niet belangrijk dat je veel mensen kent, het is belangrijk dat je veel mensen kent die mensen kennen.' Dus zo zullen we het een beetje doen denk ik."

De functie is in de loop der jaren wel veranderd. "Mijn voorganger vertelde me dat hij nog wel eens met honderden blanco paspoorten door Nederland reed, die tijd is voorbij. Het is met name een protocollaire ondersteuning van de ambassadeur." Zo kan het gebeuren dat wanneer de Belgische ambassadeur niet bij een officiële gebeurtenis kan zijn, Van Armeijden in zijn plaats wordt gestuurd.