Hotel De Kamperduinen blijft komende maanden grotendeels dicht

Bij de brand kwam veel rook vrij. (foto: HV Zeeland)

De rook verspreidde zich vannacht door het hele gebouw. De hele dag heeft personeel geprobeerd de kamers schoon te maken zodat gasten er weer gebruik van konden maken, maar de schade blijkt groter dan gedacht. Wat voor gevolgen de sluiting heeft voor gasten die dit weekend een hotelovernachting hebben geboekt, is niet bekend.

De brand werd vannacht rond half een in de sauna ontdekt via een automatische brandmelder. De ruim 170 gasten werden geëvacueerd. Zij hebben een tijd buiten staan wachten. Rond 3.30 uur kregen de gasten te horen dat ze definitief de nacht elders moesten doorbrengen vanwege de stank en rook die nog in het hotel hing. Een aantal van hen was toen al naar alternatieve locaties gebracht of naar huis gegaan.

Bij de brand vielen geen gewonden. De brandweer kon voorkomen dat de brand vanuit het saunacomplex naar de rest van het hotel oversloeg, maar de hele wellness is wel uitgebrand.

Lees ook: