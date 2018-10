Deel dit artikel:













Zelf een windmolen voor in de tuin bedenken en maken

Een windmolen in Sint Laurens. Het is nu een feit, in de tuin van Boudewijn Tonnaer staat er één. Hij heeft hem zelf bedacht en gemaakt en na veertig jaar is hij er dan eindelijk.

Het plan om een windmolen te bouwen is veertig jaar geleden ontstaan. Tonnaer was tegen het gebruik van kernenergie. Hij wilde iets anders doen dan protesteren en kwam op het idee om een eigen windmolen te bouwen om groene energie op te wekken. De molen bestaat voor het grootste deel uit hergebruikte materialen. Ik wil mensen bewust maken van wat windenergie allemaal kan doen." Boudewijn Tonnaer Schone energie Het gaat Tonnaer niet om de euro's die hij bespaart, maar om de schone energie die de windmolen opwekt. Hij wil graag een schone wereld voor de generatie die na hem komt en op deze manier wil hij zo zijn steentje bijdragen. De molen voorziet, na drie uurtjes draaien, zijn hele huis van energie. Liefhebbers die ook graag zo'n windmolen willen bouwen of inspiratie willen opdoen zijn welkom om langs te komen, zegt Tonnaer. De windmolen staat in zijn tuin. "Het is goed om te laten zien dat met weinig middelen heel veel kan", zegt Tonnaer.