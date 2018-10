Fietser gewond bij ongeluk in Grijpskerke

De fietser werd op straat behandeld. (foto: HV Zeeland)

Volgens HV Zeeland werd de fietser rond 17.45 uur geschept door een personenauto. Via de motorkap en de voorruit belandde de fietser op het wegdek. Het slachtoffer is eerst op straat behandeld en vervolgens met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Goes.

De fietser kwam op de autoruit terecht. (foto: HV Zeeland)

De weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten. De verkeerspolitie heeft onderzoek gedaan. Na een klein uur kon de weg weer worden vrijgegeven.