Deze wandelvoetballers zoeken tegenstanders

Er wordt gestreden op het voetbalveld (foto: Adrie de Willigen)

Walking football is een variant van het gewone voetbal, maar is speciaal gericht op ouderen. Doordat er niet mag worden gerend en er geen lichamelijk contact is, kan het tot late leeftijd gespeeld worden.

In Nederland zijn er nu 300 clubs met walking football-teams, waarvan Luctor Heinkenszand de enige Zeeuwse club is met een OldStars-elftal aangesloten bij de KNVB. Maar er is hoop, want Spui, Hulst, SSV, Wolphaartsdijk en de Meeuwen hebben interesse getoond.

Spelregels Bij walking football is rennen niet toegestaan. Doe je dit toch, dan krijgt de andere partij direct een vrije trap. Ook mag er geen sliding worden gemaakt en is lichamelijk contact verboden. De doelen zijn kleiner en er is geen keeper. De bal mag niet boven de heup worden gespeeld. Het speelveld is kleiner, 25 meter breed en 40 meter lang, afhankelijk van het aantal spelers. Het speelveld kan groter gemaakt worden naarmate het aantal spelers toeneemt. De teams bestaan uit maximaal zes spelers. Scoren vanaf de eigen helft is niet toegestaan en buitenspel is niet van toepassing.

De spelers van Luctor Heinkenszand zijn enthousiast. Iedere donderdagavond wordt er met een groep van tien spelers getraind en er komen steeds meer aanmeldingen. Alleen is er nog geen Zeeuwse tegenstand.

Onder andere voormalig profvoetballers Sjaak Swart en Kees Kist voetbalden mee. (foto: Adrie de Willigen)

Wedstrijd tegen het Nederlands Elftal

Vrijdagmiddag konden de OldStars uit Heinkenszand in Zoutelande op de velden van VV de Meeuwen eindelijk hun kwaliteiten tonen. Ze speelden een toernooi tegen de OldStars van onder andere NAC, Heracles, Den Haag en het Nederlands Elftal. Het niveau lag alleen nog iets te hoog, want van het Nederlands Elftal werd met 10-2 verloren.

