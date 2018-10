'Ik heb altijd al mijn eigen bunker willen hebben'

De bunker, Type R360, is nog de enige in zijn soort in Zeeland. Tijdens de bevrijding van Vlissingen, begin november 1944, kwamen de Engelsen en Canadezen niet langs het mitrailleurvuur dat uit de R360 kwam. De soldaten moesten door de stad heen om achter de bunker terecht te komen. Uiteindelijk wist een commando de zes Duitsers in het betonnen fort uit te schakelen.

Stichting Festung Walcheren heeft de bunker uitgegraven en van binnen schoongemaakt. De komende tijd restaureren ze de metalen deuren die dan weer opgehangen kunnen worden. Daarna kan begonnen worden met het inrichten.

Binnenkant van Bunker R360 Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De bedoeling is om de omstandigheden in de bunker zo realistisch mogelijk weer te geven. Vrijwilliger Patrick Sloot heeft in ieder geval twee pronkstukken op het oog: De periscoop waarmee de Duitsers het hele terrein konden bekijken en het machinegeweer waardoor de geallieerden zo veel moeite hadden om in de buurt te komen. Een periscoop is al gevonden, maar het machinegeweer wordt moeilijker om te verkrijgen.

Bunker en Timmerfabriek (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Festung Walcheren heeft alles tot nu toe nog uit eigen zak betaald. De vrijwilligers zijn fanatiek en bereid om naast een steentje ook een centje bij te dragen. De gemeente Vlissingen heeft de stichting de bunker in bruikleen gegeven. Tot grote vreugde van Patrick Sloot: "Ik probeer al twintig jaar mijn eigen bunker te krijgen, en dat is nu gelukt."

Hij hoopt dat er voor het vervolgtraject subsidiegeld te vinden is:"De boel uitgraven, schoonmaken en wat deuren restaureren is tot daar aan toe, maar een machinegeweer zoals we voor ogen hebben zal gerestaureerd toch al snel tienduizend euro kosten." Volgend jaar wil de stichting de klus geklaard hebben, maar tussendoor is iedereen op de zaterdag welkom om te komen kijken en zal de bunker tijdens speciale dagen ook geopend worden.

