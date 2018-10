Bakx schiet Go Ahead Eagles naar koppositie

Istvan Bakx scoort voor Go Ahead Eagles - archieffoto (foto: Orange Pictures)

De wedstrijd tussen Almere City en Go Ahead Eagles was een directe strijd om de koppositie. Bakx strafte in de 42e minuut een fout in de opbouw van de thuisploeg af. In de rest van de wedstrijd werd niet meer gescoord. Dus is Go Ahead Eagles na tien speelrondes koploper. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede bleef de hele wedstrijd op de bank.

Andere Zeeuwen

De andere Zeeuwen in de Keuken Kampioen Divisie speelden allen gelijk. Augustine Loof uit Koewacht speelde met FC Eindhoven 1-1 tegen FC Volendam. Het FC Dordrecht van trainer Gérard de Nooijer (Oost-Souburg) en Siebe Schets (Vlissingen) pakte een punt tegen Jong AZ, ook 1-1. Schets viel in de 81e minuut in.