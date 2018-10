Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Souburger rijdt door na botsing met geparkeerde auto

Een 33-jarige man uit Oost-Souburg is vanmorgen aangehouden omdat hij in Middelburg was doorgereden na een geparkeerde auto in de Frans Naereboutstraat te hebben geramd.

Politieauto (foto: oz) De eigenaar hoorde vanmorgen vroeg om kwart over vijf een harde klap. Toen hij uit het raam keek, zag hij dat een automobilist zijn auto had geraakt in een poging om te parkeren. De man reed daarna door en zette zijn auto op een andere plek. De eigenaar van de beschadigde auto belde de politie. Die heeft de Souburger aangehouden voor wat heet 'het verlaten van de plaats van ongeval zonder zijn identiteit kenbaar te maken'.