Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bouzambou loodst Groene Ster langs White Stones

Groene Ster heeft gisteravond in de eredivisie zaalvoetbal de derde zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Samir Yaqoobi versloeg promovendus Whites Stones met 2-6. Said Bouzambou was de grote man aan de kant van de Vlissingse ploeg; hij scoorde vier keer.

Saïd Bouzambou (links) en Mourad Azzanagui vieren een treffer - archieffoto (foto: Paul ten Hacken) In Egmond aan Zee kwam Groene Ster al snel op voorsprong door een treffer van Bouzambou. De thuisploeg kwam voor de rust terug tot 1-1, maar in de tweede helft bleek Groene Ster een maatje groter dan Whites Stones. Door twee eigen doelpunten en nog eens drie goals van Bouzambou namen de Vlissingers de drie punten mee terug naar Zeeland. Stand Door de winst laat Groene Ster de onderste plaatsen achter zich. Het staat nu op zesde plaats met negen punten uit zes duels. Op 2 november speelt Groen Ster de volgende wedstrijd: uit tegen Tigers Roermond.