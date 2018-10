Deel dit artikel:













Arbeidsmigranten Marina Beach moeten weg

De arbeidsmigranten op Marina Beach in Hoek moeten weg. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Het huisvesten van arbeidsmigranten op het vakantiepark is in strijd met het bestemmingsplan. Eigenaar Oostappen Groep heeft zes maanden de tijd gehad om de 260 buitenlandse werknemers ergens anders onder te brengen. Dat gaat uiterlijk dinsdag gebeuren. Daarmee ontloopt Oostappen Groep het betalen van een dwangsom van 100.000 euro.

(foto: OZ) Morele plicht Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen waar Hoek onder valt, is blij dat er een einde komt aan de ongewenste situatie bij Marina Beach. Maar hij wijst ook op de problemen rond huisvesting van buitenlandse werknemers in het algemeen. Zo vindt hij dat bedrijven die werknemers uit het buitenland halen ook de morele plicht hebben om ze fatsoenlijk onder te brengen. Donderdag praat de gemeentepolitiek over dit probleem. De gemeente Terneuzen stelt dat Marina Beach een vakantiepark is en dat permanente bewoning door arbeidsmigranten uit onder meer Spanje, Polen, Italië en Bulgarije daar niet onder valt. Volgens de Oostappen Groep ligt dat anders. Zij vindt dat ze 'vormen van huisvesting' aanbieden. Bovendien mocht ze met toestemming van de gemeente destijds wel vluchtelingen huisvesten. Ook de Vereniging van Eigenaren op Marina Beach is blij met de uitspraak van de rechtbank. Via een erfpachtregeling verblijven zij al vaak tientallen jaren op het terrein.