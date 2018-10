Veenstra hoopt dat GOES morgen 'gewoon' met 180 km/u kan gaan

Rogier Veenstra tijdens de bekerfinale GOES-Uno Animo - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Veenstra zag zijn spelersgroep de afgelopen weken uitdunnen. Daniel Wissel is waarschijnlijk het hele seizoen uitgeschakeld met een kruisbandblessure en ook het herstel van Klaas van Hecke en Rick de Punder valt tegen. Ook in de wedstrijd van afgelopen zondag (tegen EVV) bleef de Bevelandse ploeg niet ongeschonden. "Ruben Hollemans, Tim de Winter en Steve Schalkwijk hadden allemaal pijntjes. Daardoor stond ik woensdag maar met elf man op het trainingsveld."

Dat is iets wat Veenstra nog niet eerder meemaakte. "Ik wil alles perfect doen en verwacht van mijn groep elke wedstrijd en training dat iedereen volle bak gaat. Dat kon even niet en daar had ik het deze week moeilijk mee." Veenstra sprak zijn overpeinzingen uit tegenover de spelersgroep. "Zij hebben beloofd dat ze er morgen tegen Quick'20 zullen staan en met 180 km/u de strijd aan zullen gaan, ondanks dat we deze week met de handrem erop hebben getraind."

Quick'20 is geen ploegje waar je met je ogen dicht van wint." trainer Rogier Veenstra

Tegenstander Quick'20 uit Oldenzaal staat op de voorlaatste plek in de Derde Divisie. Volgens Veenstra is dat niet de plek waar de club thuishoort. "Ze staan lager dan ze horen, het is zeker geen ploegje waar je met je ogen dicht van wint. Het is een voetballende ploeg en hebben vooral een beetje pech gehad." Vorige week maakte Quick'20 het de nummer drie op de ranglijst, TEC, lastig. Ze verloren pas in de laatste minuut.

Voor GOES is het een belangrijk duel in de jacht op de koppositie. De Bevelandse formatie staat op de tweede plek met één punt minder dan Jong Volendam, dat dit weekend speelt tegen JVC Cuijk.