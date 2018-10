Deel dit artikel:













'Zeeuwse dialect is niet te redden'

'Is het Zeeuwse dialect te redden?' Dat was de vraag die werd gesteld tijdens de jaarlijkse vergadering van de Zeeuwse Dialectvereniging in Kapelle. "Ik vrees van niet," was het antwoord van streektaaldeskundige Veronique De Tier.

De Tier sprak voor een gehoor van zo'n zestig, overwegend gepensioneerde, leden van de dialectvereniging. "Maar," voegde ze daaraan toe, "we hebben genoeg aangedragen om de bijna bedreigde taal te revitaliseren." Ze doelde daarbij op geluidsopnames die er zijn gemaakt, een dialectenwoordenboek, maar ook op artiesten als Broeder Dieleman en Maikel Harte. Veronique De Tier deed een oproep aan de toehoorders."Vrijwilligers, neerlandici, taalwetenschappers en studenten, maar ook u dialectliefhebbers kom het materiaal bestuderen en stel onze culturele erfenis veilig." Vergelijk trekpaard met dialect Een van de leden van de dialectvereniging had een plan. "Vergelijk het dialect met het Zeeuwse trekpaard: zo gauw je daar mee gaat ringrijden of je doet strao, dan komt daar jong volk op af. Dat geldt ook voor dialect: ga bijvoorbeeld Zeeuwse covers doen of poëziewedstrijden, dan betrek je de jeugd bij het dialect. Anders zijn we gedoemd helemaal te verdwijnen."