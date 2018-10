Alsof de tijd is stil blijven staan...

Tot de jaren '50 was het in Zeeland geen ongebruikelijk tafereel: stoere paarden voor de ploeg. Om het nu nog eens te zien is een demonstratie van de Stichting Werkend Trekpaard nodig.

De droge en harde grond betekende vandaag wel hard werken voor mens en dier, maar er werd wel volop genoten. "Er is niks zo ontspannend als met een paard ploegen bij dit weer. Niet al te koud, en een zon erbij. Het is geweldig."

Achter de ploeg (foto: Omroep Zeeland)