Gelijkspel De Meeuwen tegen Deltasport

Jordan Francke (rechts) in actie bij De Meeuwen (foto: Piet Kluijfhout)

De Meeuwen moest het doen zonder verdediger Erwin Huibregtse, die met een blessure aan de kant bleef. Hij werd in de basisopstelling vervangen door Gennaro Eikenhout. Tot halverwege de eerste helft gebeurde er weinig tot de 25e minuut toen Menno de Nooijer een enorme kans kreeg na geklungel in de Deltasport verdediging. Zijn schot ging voorlangs. Twee minuten later was het raak aan de andere kant, toen Marruchen Zimmerman de 0-1 scoorde.



Lorello

In de tweede helft kreeg De Meeuwen meer grip op de wedstrijd en dat resulteerde in de gelijkmaker door Vincenzo Lorello tien minuten voor tijd. Hij kopte binnen uit een vrije trap van Jordan Francke. Een minuut of tien daarvoor had Yannick Melis een kans op de gelijkmaker, maar de keeper van Deltasport redde van dichtbij. En deze 1-1 betekende ook dat De Meeuwen voor de tweede wedstrijd op rij een punt pakt en daarmee het puntentotaal verdubbelt. Jordan Francke kreeg drie minuten voor tijd nog een grote kans, op de overwinning maar hij mist, waardoor de 1-1 eindstand op het bord kwam.

Scoreverloop

0-1 Zimmerman (27)

1-1 Lorello (80)



Opstelling De Meeuwen

Tevel, Houterman, Lorello, Boogaard, Eikenhout, Pentury, Melis (Jansen/86), Van de Woestijne, Francke, Dek, De Nooijer