Kloetinge boekt eerste zege van het seizoen

Kloetinge boekt de eerste zege van het seizoen (foto: Ron Quinten)

Kloetinge begon wat aarzelend aan het duel. Namens Honselersdijk was Joey Valstar na een paar minuten dichtbij de openingstreffer, maar de bal belandde op de onderkant van de lat. Dat was het signaal voor de Bevelanders om ook wat extra gas te geven. Dat resulteerde meteen in een treffer voor Jeroen de Jonge die de bal via de binnenkant van de paal het doel in zag gaan.

Toch kreeg Lourens na een kleine twintig minuten een flinke domper te verwerken. Jaap Esser moest naar de kant met een blessure en werd vervangen door Valentijn van Keulen. Kloetinge liet zich niet van de wijs brengen door dit leed en maakte even later zelfs de 2-0. Een goede voorzet van Xander van der Poel kwam terecht bij Luuk van Vossen die de score wist te verdubbelen. Vlak voor rust kwam Kloetinge helemaal op een comfortabele voorsprong nadat Can Özgan de 3-0 op het scorebord wist te zetten.



Ook in de tweede helft ging Kloetinge verder met doelpunten maken. En dat was voornamelijk te danken aan Can Özgan. Eerst benutte hij een goede voorzet van Timo Jansen en een paar minuten later was Van der Poel de aangever. Honselersdijk had daar weinig tegenover te brengen, maar maakte even later toch een eretreffer via Youri Riepe. Kloetinge speelde de wedstrijd volwassen uit en voorkwam dat de bezoekers nog enige aanspraak mochten maken op meer. In de absolute slotfase was invaller Ramon Janson nog trefzeker en zorgde daarmee dat Kloetinge uiteindelijk met 6-1 won van Honselersdijk.



Door de ruime zege op de Westlanders mag Kloetinge voor het eerst drie punten aan het totaal toevoegen in de 1e klasse B. Daardoor neemt het gelijk afstand van de onderste plekken.

Scoreverloop

1-0 De Jonge (7)

2-0 Van Vossen (21)

3-0 Özgan (42)

4-0 Özgan (52)

5-0 Özgan (57)

5-1 Riepe (60)

6-1 Janson (90)





Opstelling Kloetinge

Braafhart, Jansen, De Jonge, Jaap Esser (Van Keulen/19), Wuyts, Mulder, Van den Dries, Van der Poel, Van Tiggele (Van Vooren/59), Van Vossen (Janson/71), Özgan