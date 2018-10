Deel dit artikel:













Auto rijdt door na aanrijding Goes

Een meisje van zestien is vanmiddag in Goes aangereden op haar fiets. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland. De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. De politie is op zoek naar deze man of vrouw in een Volvo-stationwagen.

Twee ambulances (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur op de hoek van de Albert Plesmanweg en de Anthony Fokkerstraat. Er werden twee ambulances opgeroepen, maar de inzet van één ambulance bleek voldoende. De opgeroepen traumahelikopter werd al snel afgeblazen.