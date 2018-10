Gelijkspel voor Hoek tegen Jong FC Groningen

Zinho Chergui in actie voor Hoek - archieffoto (foto: Orange Pictures)

362 kilometer vanaf het eigen sportpark was de eerste kans van de wedstrijd voor Hoek. Een diepe bal op spits Kyle Doesburg die in een 1-op-1 duel met de keeper de bal niet in het goal kreeg. Aan de andere kant was de eerste mogelijkheid wel raak. Een voorzet van Jhurrey Maragarita werd door Jannik Pohl tot doelpunt gepromoveerd.

Pas in de tweede helft kwam Hoek op gelijke hoogte. In de kluts ging de bal door een speler van Jong Groningen in de eigen goal. Hoek kon niet lang genieten van de gelijke stand, want twee minuten later kopte Bouman de 2-1 op het scorebord. Twintig minuten voor tijd brak Doesburg door en Jong Groningen-speler Amir Absalem vloerde de aanvaller en kreeg de rode kaart. Rik Impens benutte de gegeven strafschop.

In het slot van het duel probeerde Hoek nog de drie punten uit het vuur te slepen. Invaller Yves Nyemb was met een schot dichtbij de 2-3 maar zijn poging ging net naast.

Scoreverloop

1-0 Pohl (15)

1-1 Eigen doelpunt (54)

2-1 Bouman (56)

2-2 Impens (70/pen)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Chergui, Tiebosch (Nyemb/61), Vandepitte, De Jager (Wijkhuijs/81), Impens, Constansia, Doesburg