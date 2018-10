Van den Broeke is snelste atleet in Singelloop

Tim van den Broeke wint de Singelloop (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke was een klasse apart in Middelburg. Bij de meet was hij 32 seconden sneller dan Jeroen Kramer, die voor het tweede jaar op rij als tweede eindigde. Thuisloper Erwin Harmes, die de afgelopen vier edities won, moest nu genoegen nemen met de derde plaats.

Podium Singelloop mannen

Woonplaats Tijd 1. Tim van den Broeke Vlissingen 20:53' 2. Jeroen Kramer Rotterdam 21:25' 3. Erwin Harmes Middelburg 21:52'

Bij de vrouwen was het de plaatselijke favoriete Anjolie Engels die als eerste over de finish kwam lopen. Eline Langeveld kwam op gepaste afstand als tweede vrouw binnen. Lydia Kleinjan mocht als derde het podium betreden. Zij had bijna een half uur nodig om de wedstrijd uit te lopen.

Podium Singelloop vrouwen