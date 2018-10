TOP Arnemuiden wint van concurrent DSC

Kees-Jan Oppe coacht zijn ploeg naar overwinning (foto: Omroep Zeeland)

TOP en DSC hielden elkaar in evenwicht in het begin van de wedstrijd. De ploeg van Oppe had wel continu een minimale voorsprong. Door het sterke spel van Jeanine Marijs en Anita de Ridder liepen ze met nog zestien minuten op de klok zelfs uit naar een comfortabele 18-14 voorsprong. De bezoekers uit Eindhoven kwamen in het laatste kwartier echter nog akelig dichtbij, maar TOP hield op het einde nog een punt voorsprong over. Coach Kees-Jan Oppe was tevreden met het resultaat, maar zag wel de nodige verbeterpunten. "Verdedigend hebben we aan het einde van de wedstrijd teveel doorgelaten. Daardoor maakten we het onnodig spannend. De scherpte ontbrak op dat moment bij ons. Daar moeten we nog aan werken."



TOP gaat DSC voorbij in de stand en staat nu op de tweede plaats achter Rohda. De ploeg uit Amsterdam heeft een punt meer in de Hoofdklasse.

Scores TOP Arnemuiden