Eerste seizoensoverwinning Oemoemenoe

Oemoemenoe wint voor het eerst dit seizoen (foto: Orange Pictures)

Oemoemenoe kwam al snel in de wedstrijd op achterstand, toen Waterland uit een penalty de 0-3 maakte. Maar Oemoemenoe was daar niet door van slag want de achterstand werd door een try van Leroy Kersten en de conversie van Te Aho Morice omgezet in een 7-3 voorsprong. En omdat er verder niet meer werd gescoord was dat tevens de ruststand.



Overwinning

In de tweede helft breidde Yedney America middels een try de voorsprong uit naar 12-3 en daarmee was de wedstrijd beslist. Joey Luitwieler scoorde de aansluitende conversie en bracht daarmee de stand op 14-3. Oemoemenoe scoorde nog twee keer en miste een penalty. Yedney America en Joey Luitwieler zorgden voor de 21-3, waarna Waterland iets terug wist te doen en de stand op 21-10 bracht. Leroy Kersten en Joey Luitwieler zorgden voor het slotakkoord door er 28-10 van te maken. Het is de vierde competitiezege op rij voor Oemoemenoe tegen Waterland in eigen huis. De laatste nederlaag tegen de Noord-Hollanders in Middelburg dateert uit januari 2015.