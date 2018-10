Bouwbedrijf Leenhouts is na 100 jaar hofleverancier

Bouwbedrijf Leenhouts in Oostburg mag zich 'hofleverancier' noemen. Het 100 jaar oude bedrijf kreeg de bijbehorende oorkonde uit handen van burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis.

Een hofleverancier hoeft niet letterlijk aan het koninklijke hof te leveren. Het is een eretitel voor ondernemingen die ook het recht geeft het Koninklijk Wapen te voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Leenhouts mag dit in ieder geval komende 25 jaar, en daarna nog verlenging worden aangevraagd.

De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast minstens honderd (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. (Bron: Rijksvoorlichtingsdienst)

Leenhouts' Aannemings-Bedrijf werd in 1918 opgericht door F.J. Leenhouts. Het was een echt familiebedrijf tot 2002. Toen nam de huidige directeur Guilliet de zaak over. De vaste kern van zo'n vijftig werknemers werkt voor Leenhouts in heel Zeeland en over de grens met België.

