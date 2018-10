Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken vrouw belandt in de sloot

Een 43-jarige vrouw uit Sint Jansteen is rond middernacht met haar auto in een sloot bij Nieuw-Namen beland. Ze had tijdens een avondje stappen veel te veel gedronken.

Automobiliste had veel te veel gedronken (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) De vrouw was volgens de politie onderweg van Graauw naar Hulst. Ze verdwaalde en crashte op de kruising Beerweg met de Louisastraat. Omstanders hebben de vrouw uit de auto geholpen. Op het politiebureau moest de automobiliste blazen en bleek dat ze bijna vier keer zoveel alcohol achter de kiezen had als is toegestaan. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen. Ze moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.