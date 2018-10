Deel dit artikel:













EOD brengt granaat in Aardenburg tot ontploffing EOD brengt granaat in Aardenburg tot ontploffing (foto: OZ)

De Explosieven Opruimingsdienst is gisteravond uitgerukt om in Aardenburg een Engelse raketgranaat tot ontploffing te brengen. Het explosief was gevonden door een hobbyist.

De granaat uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt door iemand met een metaaldetector. Wijkagent Willem Pijpeling wijst er op Twitter op dat dergelijke explosieven gevaarlijk en onbetrouwbaar. zijn. Zijn advies: "Laat oude munitie liggen en waarschuw de politie". Overigens is het gebruik van metaaldetectoren in de gemeente Sluis alleen met een speciale ontheffing toegestaan.