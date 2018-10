Tolhoek komt net tekort voor zege in Japan Cup

Antwan Tolhoek op podium in Japan Cup (foto: LottoNL-Jumbo)

In de 144 kilometerlange koers zat Tolhoek samen met zijn teamgenoten Robert Gesink en Koen Bouwman van LottoNL-Jumbo in de beslissende ontsnapping. Op het heuvelachtige terrein bleef Tolhoek uiteindelijk over met Power van Mitchelton-Scott. Samen reden ze richting de finish. Daar bleek de Australiër net iets sneller in de sprint.

De Japan Cup is een koers die Tolhoek ligt, vorig jaar werd hij daar al vierde.