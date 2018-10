Nieuwbouw Al Rahman moskee in Middelburg in volle gang

De bouw is in volle gang en moet eind dit jaar klaar zijn. Dan wordt het oude gebouw op hetzelfde terrein aan de Schepenenhof afgebroken door de gemeente.

Oude gebouw zit vol met asbest

Het oude gebouw werd sinds 1995 gehuurd van de gemeente, maar die stoot zoveel mogelijk gebouwen af. Bovendien was het oude schoolgebouwtje versleten en zit het vol met asbest wat renovatie verhindert. Het nieuwe gebouw is eigendom van de Stichting Al Rahman Moskee, de grond wordt gepacht van de gemeente Middelburg.

Het oude schoolgebouw waar de Al Rahman moskee al jaren zetelt, is helemaal versleten (foto: Omroep Zeeland)

De Al Rahman moskee heeft een hele hoop geld bij elkaar verzameld om het nieuwe gebouw te realiseren, vertelt Ahmed Mulder. "De kosten liggen rond de 180.000 euro. We hadden een spaarpotje en de rest is binnengekomen via collectes en inzamelingen.

Bijdrages uit de hele wereld

Vanuit de hele wereld komen giften binnen. "Koerdistan, Irak, Afrika, alle landen waar moslims wonen. Het is onderdeel van ons geloof om een bijdrage te leveren aan het huis van Allah."

Alleen giften van particulieren

Ahmed begrijpt dat sommige mensen zich afvragen of die giften wel 'schoon' zijn. "Ik snap die zorgen, die zijn ook niet altijd onterecht. Maar in ons geval wel. Wij krijgen alleen giften van particulieren. Daar staat geen tegenprestatie tegenover zoals het willen bepalen van de preek of keuze voor een imam."

Het nieuwe gebouw voldoet precies aan de wensen van de gemeenschap die uit zo'n zeventig gezinnen bestaat. "We hebben een gebedsruimte voor 120 mannen, een aparte gebedsruimte voor vrouwen en ook twee aparte ingangen. Ook is er een kantoor, keuken en ruimte voor onderwijs."

Geen moskee met minaret

Een echte moskee met minaret neerzetten, is geen optie. "We mogen niet hoger dan vijf meter bouwen. En of iets een moskee is, hangt niet af van het gebouw, maar van wat er binnen gebeurt."

Het nieuwe gebouw is volledig van hout (foto: Omroep Zeeland)

De Al Rahman moskee houdt in het voorjaar een open dag voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.

