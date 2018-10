Roodgekleurd Vlissingen speelt gelijk tegen UDI'19

Abdoe Abdenbi op weg naar een treffer voor Vlissingen - archieffoto (foto: Paul ten Hacken)

De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekende partij toen Roald van Hout een poging waagde, maar doelman Ben Sellam hield hem van scoren af. Aan de andere kant was Vlissingen gevaarlijk via een afstandspoging van Miquel Crucq die zijn inzet gekeerd zag worden door de doelman van UDI'19.

Pas in de tweede helft viel de eerste treffer. Abdoe Abdenbi schoot de thuisploeg op voorsprong. Het was al weer zijn achtste treffer van het seizoen. Drie minuten later was Etienne Mallie dichtbij een tweede treffer voor Vlissingen, maar zijn inzet belandde op de binnenkant van de paal. Renzo Roemeratoe was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken, maar deed dat in buitenspelpositie. De treffer ging dan ook niet door.

In de 70e minuut moest Vlissingen verder met tien man nadat Miquel Crucq zijn tweede gele kaart van de middag kreeg. Met tien man schoot Josimar Pattinama op de lat. Toch hield Vlissingen met tien man geen stand. Paul van der Vlist schoot dertien minuten voor het einde de 1-1 op het scorebord. In de slotfase moest ook Vjeko Krezo er met zijn tweede gele kaart vanaf. Toch hield Vlissingen stand en kan het weer een puntje bijschrijven aan het totaal.

Scoreverloop

1-0 Abdenbi (59)

1-1 Van der Vlist (71)

Bijz.

Rode kaart voor Crucq (70) en Krezo (90), beide kregen twee keer geel.

Opstelling VC Vlissingen

Ben Sellam, Tukker, Krezo, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Crucq, Bouzambou (Goossens/71), Mallie (Roose/88), Martien (Weeda/82), Pattinama, Abdenbi