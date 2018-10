GOES verspeelt voorsprong tegen laagvlieger Quick'20

Quick'20 begon sterker aan de wedstrijd en leek al snel de 0-1 binnen te schieten, de scheidsrechter keurde het doelpunt echter af omdat er sprake zou zijn van buitenspel. Na de afgekeurde goal kon GOES niet door de verdediging van de Oldenzaalse tegenstander breken. Drie minuten voor rust wist Ray Kroon echter via een vrije trap de score te openen waarmee GOES met een 1-0 voorsprong de kleedkamers opzocht.

Na rust was het weer Quick'20 dat sterk startte, na zestig minuten spelen kantelde de wedstrijd volledig. De bezoekers kwam in de zestigste minuut op gelijke hoogte nadat Sherief Tawfik de bal na een vrije trap achter zijn eigen doelman Meulmeester schoot. Slechts twee minuten later keek GOES tegen een 1-2 achterstand aan nadat Alpi Arslan de bal na een rebound binnen schoot.

GOES leek verlamd door de snelle doelpunten want Quick'20 speelde zes minuten na de gelijkmaker een snelle counter waarbij Jeroen-Ewout van Breemen-Schneider het lot van de ploeg van Rogier Veenstra leek te bezegelen. Toch zorgde Ruben Hollemans nog voor spanning door een voorzet van Ruben Besuyen te promoveren tot een doelpunt. GOES kreeg vlak voor tijd nog een grote kans op de 3-3 via Erwin Franse maar de bal ging net naast het doel.

Door de pijnlijke nederlaag zakt GOES op de ranglijst van de tweede naar de vierde plek in de Derde Divisie.

Ruben Hollemans kopt de 2-3 binnen, het is niet genoeg om de nederlaag te voorkomen (foto: René van der Vliet)

Scoreverloop

1-0 Kroon (42)

1-1 Tawfik (60/ed)

1-2 Arslan (62)

1-3 Van Breemen-Schneider (69)

2-3 Hollemans (72)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker (Bank/88), Tawfik, Manuhuwa, James, De Winter, Hollemans, De Vlieger (Franse/69), Schalkwijk, Kroon (Besuyen/69)