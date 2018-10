Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 21 oktober

GOES heeft dure punten verspeeld in de Derde Divisie. Tegen laagvlieger Quick'20 kwam de ploeg van Rogier Veenstra nog wel op 1-0 door een treffer van Ray Kroon, maar zag het de bezoekers in de tweede helft langszij komen en zelfs de voorsprong nemen. Ruben Hollemans deed nog wat terug namens Goes, maar dat was uiteindelijk niet genoeg.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES lijdt een opvallende nederlaag tegen laagvlieger Quick'20. De bezoekers kwamen op een 1-3 voorsprong, maar Ruben Hollemans bracht de spanning terug in de wedstrijd. De gelijkmaker bleef echter uit en daardoor lijdt de ploeg van Veenstra zijn derde nederlaag van het seizoen. Ook zakken de Goesenaren naar de vierde plaats en is de achterstand op Jong Volendam opgelopen naar vier punten. Hoofdklasse B VC Vlissingen pakt een punt tegen UDI'19. Het team van John Karelse kwam nog op voorsprong door een doelpunt van Abdoe Abdendi, maar Paul van der Vlist repareerde de schade voor de Brabanders. Door de remise blijft Vlissingen onderin hangen. 2e klasse E Zeelandia Middelburg heeft de goede vorm van de laatste weken niet vast kunnen houden. Tegen Unitas'30 uit Etten-Leur kwam het al snel op achterstand en die wist het niet meer goed te maken. Daardoor gaan Madese Boys en Rijen de ploeg uit Middelburg voorbij in de stand. 3e klasse A HVV'24 gaat moeizaam voorbij aan Virtus, maar blijft wel aan de leiding. Voor de andere Zeeuwse clubs was het een zwarte dag. 4e klasse A Koewacht maakt na de rust vier doelpunten tegen IJzendijke en stijgt daardoor wat plaatsen op de ranglijst. Timo de Bruijn en Jeffrey Kox zijn beiden tweemaal trefzeker voor de thuisploeg. 5e klasse A Koploper Sluis heeft het moeilijk met subtopper Vivoo maar houdt de drie punten in eigen huis. Jens Pyfferoen maakt namens de thuisploeg een hattrick.