Dallinga lijdt forse nederlaag op bezoek bij HCR Prinsen

De biljarters van Dallinga hebben een forse nederlaag moeten slikken op bezoek bij de nummer drie HCR Prinsen. In Haarlo werd het 8-0 voor de thuisploeg, geen van de spelers van de Sluiskilse formatie wist in de buurt van een overwinning te komen in hun partijen.

Dallinga wist geen vuist te maken tegen HCR Prinsen (foto: Omroep Zeeland) Waar Dallinga vorige week nog gelijk wist te spelen tegen SIS Schoonmaak, moest het nu lijdzaam toekijken hoe onder andere Jean Paul de Bruijn en Steven van Acker met respectievelijk 40-32 en 40-30 werden verslagen. Door de nederlaag staat de ploeg uit Sluiskil nu op de zevende plek met zes punten uit zes gespeelde wedstrijden. Dallinga moet zich snel herstellen want volgende week vind de belangrijke thuiswedstrijd tegen de nummer negen Aardexpress plaats.