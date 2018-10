Je kon je vandaag vergapen aan mooie auto's in de provincie

"Tuners zijn mensen met een passie voor auto's die veel geld en tijd steken in het opknappen van hun eigen auto", zegt Casper Kesteloo, organisator van het evenement op de Veerse Dam. "Er zijn veel vooroordelen over onze scene, mensen denken gelijk aan geluidsoverlast en illegale races, maar we komen hier we samen voor de gezelligheid en om onze auto's te showen."

Runball Rally over de boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Iets meer dan twintig kilometer verderop, op de boulevard in Vlissingen, werden ook auto's geshowt. Er stonden onder meer Lamborghini's, Ferrari's en Maserati's . De auto's deden mee aan de Runball Rally en terwijl de eigenaren lunchten stonden vele tientallen mensen hun dure bolides te bewonderen.