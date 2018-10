'The Hunter' maakt liever mensen gelukkig

Zo vond Alex een tijdje terug een bijzondere ring in het zand bij Dishoek. Hij las de inscriptie en zag een datum staan: "Ik tikte de datum in op een site van overlijdensadvertenties en vond toen een naam. Een telefoontje verder sprak ik met de man van wie de ring was."

En dat was Oscar de Kooning, die dolblij was dat de ring terecht was: "De ring is gemaakt met de as van mijn vader die vorig jaar overleed, dus je kunt je voorstellen hoe ik me voelde toen ik hoorde dat Alex hem gevonden had."

De Kooning reed naar het huis van De Jager om de ring op te halen en kwam er achter dat 'The Hunter' een soort fotodagboek bijhield van zijn vondsten en de eigenaren.

De ring van Oscar die gevonden werd door Alex de jager (foto: Omroep Zeeland)

Het zoeken met een metaaldetector is voor Alex een verslaving. Elke 'piep' van de detector betekent dat er iets van metaal onder het zand ligt. Of het een echte schat is of niet maakt het spannend. Sinds 2008 maakt hij foto's van de eigenaren die hij herenigd heeft met hun verloren sieraden.

Wie het fotoboek inkijkt ziet alleen maar gelukkige mensen die hun hand uitsteken om een ring te laten zien, een arm met een gevonden polshorloge laten zien of triomfantelijk een bos sleutels de lucht inhouden. Bij elke foto staat een kort geschreven verhaaltje van 'The Hunter'.

Fotoboek met gelukkige eigenaren van verloren sieraden (foto: Omroep Zeeland)

Het 'schatgraven' is een hobby voor Alex: "Al valt er best wel wat te verdienen in deze wereld." Aan het einde van een toeristenseizoen blijven er nogal eens sieraden en dergelijke over waarvan de eigenaar nooit meer gevonden kan worden. Dan kijkt Alex of hij ze kwijt kan aan een opkoper.

Voor altijd

Maar het allermooiste vindt hij het de hereniging van een dierbaar kleinood met de gelukkige eigenaar en de daarop volgende fotosessie: "Iets verkopen en geld voor krijgen en dat uitgeven is een eenmalige gebeurtenis. Maar de emotie die hoort bij het blij maken van mensen die denken hun kostbaarheden nooit meer terug te zien, is voor altijd."