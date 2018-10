Zeeland wordt wakker: arbeidsmigranten, sterren en jutten

Chalets op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland)

Arbeidsmigranten

Vandaag moeten de laatste arbeidsmigranten zijn vertrokken van Marina Beach in Hoek. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank die de huisvesting in strijd vindt het bestemmingsplan.

Lees ook:

Perseide bij Oostkapelle (foto: Klaas Jobse)

Vallende sterren

De sterrenregen, veroorzaakt door de meteorenzwerm Orioniden, bereikt in de vroege ochtend het maximum. Zo'n 30 vallende sterren moeten per uur te zien zijn.

(foto: Omroep Zeeland)

Strandjutter

Alex 'The Hunter' de Jager speurt de stranden af met zijn detector, en hij vindt veel: ringen, oorbellen, sleutels..... Het mooiste vindt ie het om de spullen te herenigen met de eigenaar.

Lees ook:

(foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Het weer

We beginnen bewolkt met een beetje regen en motregen. Maar in de loop van de ochtend droog en later komt de zon er door. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 15 graden. Verder waait er een matige noordelijke wind.