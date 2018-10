Bewolking, motregen, maar ook vallende sterren?

Robin Hardeman maakte deze foto begin november vorig jaar op het badstrand in Vlissingen. (foto: Robin Hardeman)

Het gaat om de Orioniden, een meteorenzwerm afkomstig van de komeet Halley. "Als de komeet in de buurt van de zon komt, verliest 'ie materie", legt sterrenkundige Klaas Jobse uit. "Het zijn hele kleine deeltjes - stof, gruis en ijsdeeltjes - van maar een paar millimeter groot die met grote snelheid de dampkring binnenkomen en verbranden." Oftewel: vallende sterren.

Klaas Jobse kijkt sterren en legt ze vast

Het hoogtepunt was vanochtend, tussen 5.15 en 7.45 uur. Op dat moment gaat de maan onder en is de zon nog niet op, geen licht om het schouwspel te verstoren. Jobse keek zelf vanuit zijn observatorium in Oostkapelle. "Helaas was het rond 6.00 uur volledig bewolkt, maar we hebben toch nog wel wat kunnen zien. Voor middernacht was het helder en ook gisternacht was het redelijk helder."

Heb jij vallende sterren vastgelegd? Stuur je foto's via Whatsapp naar 06-53289868 of uploadt ze in ons fotoalbum via deze link. Wie weet zie je ze voorbij komen op een van onze kanalen.

Wetenschappelijk doel

Jobse zelf kijkt vooral sterren met een wetenschappelijk doel. "We hebben hier een twintigtal speciale videocamera's hangen en die leggen de stofjes op pakweg 100 kilometer hoogte vast. Dat wordt op verschillende posten vanaf het aardoppervlak gedaan. In dit deel van Europa zitten we in een netwerk. Als we zo'n deeltje simultaan vastleggen, kunnen we daar de baan van berekenen, zodat we weten waar het vandaan komt."

Heb je ze gemist? Dan kan je vannacht nog een poging doen. "Na middernacht kunnen we er ook nog zien", vertelt Jobse. Het weerbericht belooft een vrij heldere nacht, dus met een beetje geluk...