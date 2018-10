Deel dit artikel:













Jasmijn uit Ellewoutsdijk start doneeractie voor neergeschoten Sidney uit Groningen

Jasmijn Honkoop uit Ellewoutsdijk is een actie begonnen voor Sidney Ruiter die bijna 350 kilometer verderop in Groningen woont. Sidney is een student die ze nog nooit heeft gesproken of gezien. Maar zijn verhaal kent ze wel: Sidney werd een jaar geleden slachtoffer van een man die hem in zijn rug schoot waardoor hij blijvend verlamd raakte. Zijn lot heeft Honkoop zo sterk aangegrepen dat ze geld voor hem inzamelt.

De plek waar Sidney Ruiter neergeschoten werd. (foto: ANP) De 22-jarige Sidney Ruiter raakte vorig jaar verlamd na een schietpartij in Groningen. Afgelopen vrijdag werd de schutter door de rechtbank veroordeeld. "Zijn verhaal trof me. Zo iemand die door zijn vrienden wordt omschreven als een behulpzaam iemand, die mensen met open vizier tegemoet trad. Dat dan juist zo'n houding zo hard wordt afgestraft", vertelt Honkoop in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker. Sidney Ruiter (toen 21) fietste vorig jaar oktober vanuit de Groningse binnenstad naar zijn huis. Tijdens zijn fietstocht werd hij aangesproken door drie mannen. Toen hij stopte, werd hij door de mannen aangevallen en in zijn lies geschoten. De student rende weg en werd nog vier keer beschoten, twee kogels raakten hem in zijn rug. Ogenschijnlijk was hij een willekeurig slachtoffer. Hij raakte door de aanval blijvend verlamd. De schutter werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op internet zocht ze naar initiatieven om Sidney te helpen. "Ik kwam alleen maar een hoop woede richting de dader tegen. Die boosheid en verontwaardiging snap ik heel goed, maar daar heeft Sidney niks aan." Dus begon Honkoop zelf een crowdfundingsactie. Het streefbedrag is tienduizend euro. Ze hoopt dat het geld Sidney kan helpen bij het terugkrijgen van zijn zelfstandigheid. Sidney Ruiter na afloop van de uitspraak afgelopen vrijdag. (foto: RTV Noord) Honkoop: "Dat hij een stuk vrijheid kan terugwinnen, dat is zo belangrijk voor hem." Behalve het geld, wil ze Sidney vooral een hart onder de riem steken. "Ik hoop gewoon dat hij ziet dat behalve die rotte appel die hij een jaar geleden is tegengekomen, er ook heel veel mensen zijn die hem het beste gunnen." De overtreffende trap van zinloos geweld, zomaar neergeschoten worden op straat Maandagochtend heeft de inzamelingsactie al zo'n drieduizend euro opgeleverd. Doneren kan via GoFundMe en Doneeractie.nl. Sidney zelf zegt tegen RTV Noord overdonderd te zijn door de actie en noemt het initiatief van Honkoop 'heel erg lief'. Lees ook: Tien jaar cel voor Korrewegschutter die student neerschoot

Lees ook: Tien jaar cel voor Korrewegschutter die student neerschoot

Slachtoffer Korrewegschutter vecht tegen tranen: 'Waarom ben ik gestopt?'