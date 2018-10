Alleen in Zeeland meer huizen verkocht

Huis verkocht (foto: ANP)

Zeventien jaar

In het derde kwartaal zijn in Zeeland 1.554 woningen verkocht, dat is een stijging van ruim vijf procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2017. De prijzen van bestaande koopwoningen in Zeeland gingen in die periode met 5,9 procent omhoog, de kleinste toename van het land. In Flevoland was de prijsstijging met 11,5 procent het hoogst. Het landelijke gemiddelde is 9,2 procent, de grootste prijsstijging in zeventien jaar.

Verkoop woningen en prijsstijging ten opzichte van derde kwartaal vorig jaar

Prijsstijging Verkoop woningen Flevoland 11,5% -12,1% Zuid-Holland 11% -8,7% Noord-Holland 10,7% -9,9% Utrecht 9,1% -8,8% Limburg 8,4% -7,6% Gelderland 8,2% -7,8% Noord-Brabant 8% -6,3% Overijssel 7,6% -4,4% Groningen 7% -0,3% Friesland 7% -2,5% Drenthe 7% -5,1% Zeeland 5,9% 5,1% Nederland 9,2% -7,3%

In Zeeland is ook de spanning op de huizenmarkt iets toegenomen, bleek vorige week uit cijfers van het CBS, het Kadaster en Jaap.nl. In Zeeland moet je als huisverkoper gemiddeld zeven maanden op een koper wachten. In 2014 was dat nog twaalf maanden. Ook zit er minder verschil tussen verkoop -en vraagprijs. In Reimerswaal is het verschil nog maar 3,2 procent van de vraagprijs.

