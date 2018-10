Automobilist onder invloed van drugs aangehouden op A58

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland)

De man werd om 2.00 uur ter hoogte van Kruiningen gestopt voor een algemene controle. Toen agenten een zakje hennep en lange vloei op de bijrijdersstoel zagen liggen, besloten ze de man te onderwerpen aan een speekseltest. Hij testte positief op THC.

De man is vervolgens naar het politiebureau gebracht. Daar is hij verhoord en heeft een GGD-arts bloed afgenomen. Dit is voor onderzoek naar het NFI gestuurd. Na een verklaring van de man, mocht hij weer naar huis.